https://static.news.ru/photo/4d84ca2c-9be2-11e9-bffc-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков в очередной раз прокомментировал отказ грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе выступать в России.

Он сделал акцент на том, что артистка объявила бойкот по политическим причинам, назвав Россию своим врагом. По мнению Пушкова, приглашать певицу в страну после таких заявлений аморально.

Она выбрала политику, а в этой сфере таланты певца или актёра несущественны. Важна позиция. Для неё Россия — враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супергонорары? Это аморально, — написал политик в Twitter.

Не понимаю, при чем здесь таланты Катамадзе. Мало ли кто талантлив (или не очень). Она выбрала политику, а в этой сфере таланты певца или актера несущественны. Важна позиция. Для неё Россия - враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супер-гонорары? Это аморально. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Пушков усомнился в известности Катамадзе на территории России. По его словам, российские слушатели легко обойдутся без её концертов.