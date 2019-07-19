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Намерение российской Госдумы повысить НДС на пальмовое масло — это дискриминационная политика. С таким заявлением выступил малайзийский Совет производителей этого продукта.

В организации заявляют, что такие меры противоречат нормам Всемирной торговой организации.

В Совете напомнили, что пальмовое масло беспрепятственно импортируется в развитые государства мира. Среди лидеров по его потреблению в пищевых целях — страны Евросоюза, США и Япония. Россия в этом списке — лишь на 17-м месте, передаёт « Интерфакс ».

В заявлении Совета также сказано, что в противодействии фальсификации молочной продукции «борьбу надо направлять на тех, кто фальсифицирует, а не на продукт, с помощью которого подделывают молочную продукцию». В противном случае, уверены члены организации, «решения властей останутся неэффективными».

Ранее News.ru сообщал, что Госдума планирует отменить льготный НДС на пальмовое масло, ему предлагают вернуть ставку в 20% вместо ранее действовавшей в 10%. Необходимость этой меры объясняется тем, что, по мнению большого количества россиян, еда с использованием этого вещества теряет в качестве и может вредить здоровью. Помимо этого, считается, что пальмовое масло используется для фальсификации продуктов питания, прежде всего — молочных.