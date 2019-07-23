https://static.news.ru/photo/ac2f6b6e-ad25-11e9-930a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе — апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек.

Миграционный прирост населения России в январе — апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет, — цитирует ТАСС данные «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного Институтом Гайдара и РАНХиГС.

Специалисты называют такую динамику миграционного прироста аномальной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составила 42%.

Как отмечают эксперты, порядка 97% мигрантов — выходцы из стран СНГ. Но в этом году заметно увеличился миграционный поток из стран дальнего зарубежья: из Китая — в 2,35 раза, Сербии — в 2,17 раза, Сирии — в 1,93 раза.

Как писал News.ru, сотрудники СКР и ФСБ пресекли действовавший в столице канал незаконной миграции и задержали шестерых его организаторов. Уголовные дела возбуждены в отношении трёх сотрудников московского управления по вопросам миграции и ещё трёх их соучастников. По данным следствия, они с целью заработка незаконно поставили на учёт по месту пребывания в России около 200 иностранцев. В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, печати, электронные носители информации и деньги.