https://static.news.ru/photo/e19dce90-9f23-11e9-a317-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гражданам России, имеющим деньги, замороженные банком из-за подозрений в террористской или экстремистской деятельности, может быть запрещено членство в некоммерческих организациях (НКО). С такой инициативой выступило правительство страны.

Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Государственную думу, следует из информации, размещённой на её сайте . По данным кабинета министров, в 2017 и 2018 годах были выявлены случаи руководства НКО людьми, находящимися в реестре причастных к запрещённой деятельности.

Авторы документа уверены, что подобные меры помогут создать препятствия для финансирования терроризма через некоммерческий сектор, что сделает его менее уязвимым.

Также члены правительства напомнили, что Совбез ООН призвал страны соблюдать принятые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег стандарты. В пояснительной записке к ним сообщается, что НКО могут быть уязвимы для террористов.

Вступив в ФАТФ, Российская Федерация приняла на себя обязательства по исполнению указанных рекомендаций, — подчеркнули в кабмине.

Ранее News.ru писал, что власти заинтересовались аудиовизуальными сервисами и заказали разработку системы контроля за контентом онлайн-кинотеатров. Предполагается, что искать на видеосервисах будут призывы к экстремизму, терроризму, суициду и насилию, а также обсценную лексику.