Правила приёма экзаменов у водителей будут доработаны

ГИБДД и Минэкономразвития уточнят некоторые положения поправок в правила приема экзаменов у будущих водителей.
По данным Госавтоинспекции, в Минэкономразвития проведено межведомственное совещание, посвящённое проекту поправок. Раскритикованная ранее министерством инициатива ГИБДД заменить «площадку» и «город» единым тестированием была пересмотрена.
«В ходе совещания были достигнуты договоренности об уточнении отдельных положений проекта поправок в правила приема экзаменов и продолжении дальнейшей работы по их подготовке», — сообщили в ведомстве.
Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития РФ не оценило реформу ГИБДД по экзаменам на получение водительских прав, которая должна была объединить площадки «автодром» и «город».