USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,283 $   Brent60.82 $ Bitcoin3,572.98 $
МОСКВА-18°C18:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Правила приёма экзаменов у водителей будут доработаны

Андрей Любимов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

ГИБДД и Минэкономразвития уточнят некоторые положения поправок в правила приема экзаменов у будущих водителей.

По данным Госавтоинспекции, в Минэкономразвития проведено межведомственное совещание, посвящённое проекту поправок. Раскритикованная ранее министерством инициатива ГИБДД заменить «площадку» и «город» единым тестированием была пересмотрена.

«В ходе совещания были достигнуты договоренности об уточнении отдельных положений проекта поправок в правила приема экзаменов и продолжении дальнейшей работы по их подготовке», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития РФ не оценило реформу ГИБДД по экзаменам на получение водительских прав, которая должна была объединить площадки «автодром» и «город».


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
общество 18:21, 7 января 2019
Онлайн-сервис ГИБДД внёс в базу фото нарушений
общество 13:48, 1 января 2019
Водителям разрешат регистрировать авто без посещения ГИБДД
экономика 13:12, 30 декабря 2018
Приставы станут ускоренно списывать штрафы ГИБДД
Лента новостей
оружие 18:17
Гражданскую версию пистолета «Удав» будут выпускать в РФ
спорт 18:16
Победительница спринта Давидова опасалась Дальмайер
общество 18:14
Патриарх рассказал будущим врачам о вреде абортов
спорт 18:06
Биатлонистка Миронова: сегодня мой лучший результат в карьере
в мире 18:06
От газового баллончика пострадали школьники на Украине
Другие новости
общество 18:14
Патриарх рассказал будущим врачам о вреде абортов
общество 18:01
Суд повторно арестовал Михальченко
общество 17:32
Чиновница «матерям деньги не нужны» получает миллионы
общество 16:56
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top