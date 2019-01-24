Правила приёма экзаменов у водителей будут доработаны

https://news.ru/storage/news/54606362e16f447bac330f4f58d56fda/f0d7540d-53ec-4e28-aa67-257f05284033_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

ГИБДД и Минэкономразвития уточнят некоторые положения поправок в правила приема экзаменов у будущих водителей.

По данным Госавтоинспекции, в Минэкономразвития проведено межведомственное совещание, посвящённое проекту поправок. Раскритикованная ранее министерством инициатива ГИБДД заменить «площадку» и «город» единым тестированием была пересмотрена.

«В ходе совещания были достигнуты договоренности об уточнении отдельных положений проекта поправок в правила приема экзаменов и продолжении дальнейшей работы по их подготовке», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития РФ не оценило реформу ГИБДД по экзаменам на получение водительских прав, которая должна была объединить площадки «автодром» и «город».