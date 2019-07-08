https://static.news.ru/photo/3dde5f4a-6585-11e9-b43b-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с премьер-министром Македонии (Северной Македонии) Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Они уговорили македонского политика дать «взятку» патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви. Кроме того, мужчины убедили Заева в родстве Порошенко и Александра Македонского. В ответ премьер сказал, что якобы уже читал об этом исследовании, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, пранкеры Вован и Лексус выдали себя за президента Швейцарии Ули Маурера, чтобы разыграть главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.