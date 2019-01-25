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Порядка 100 россиян ежегодно умышленно заражают ВИЧ других

Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

В 2018 году полиция зафиксировала 130 преступлений по статье об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. В 2017 году было выявлено 129 таких случаев, сообщили News.ru в пресс-службе МВД России.

Правоохранительные органы ежегодно регистрируют порядка 100 преступлений по данной статье. Официальные данные гласят, что количество ВИЧ-инфицированных достигло практически 1 млн человек.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, темпы прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году снизились на 2%. Однако руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский заявлял, что количество инфицированных в России — от 1,3 млн до 1,5 млн человек.

Преднамеренное заражение ВИЧ является уголовным преступлением в РФ. За него можно получить срок до восьми лет лишения свободы в случае, если человек скрыл от партнёра свой положительный статус.

Как ранее писал News.ru, ежегодно полицией фиксируются порядка 100 преступлений по статье об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. Так, в 2018 году были выявлены 130 человек, совершивших аналогичные правонарушения, в 2017-м — 129. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе МВД России.


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