Порядка 100 россиян ежегодно умышленно заражают ВИЧ других

https://news.ru/storage/news/cf09e8eee594626dd29b423f0d50b935/77288095-c8c9-4b20-8559-3785c8bb8e61_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

В 2018 году полиция зафиксировала 130 преступлений по статье об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. В 2017 году было выявлено 129 таких случаев, сообщили News.ru в пресс-службе МВД России.

Правоохранительные органы ежегодно регистрируют порядка 100 преступлений по данной статье. Официальные данные гласят, что количество ВИЧ-инфицированных достигло практически 1 млн человек.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, темпы прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году снизились на 2%. Однако руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский заявлял, что количество инфицированных в России — от 1,3 млн до 1,5 млн человек.

Преднамеренное заражение ВИЧ является уголовным преступлением в РФ. За него можно получить срок до восьми лет лишения свободы в случае, если человек скрыл от партнёра свой положительный статус.

Как ранее писал News.ru, ежегодно полицией фиксируются порядка 100 преступлений по статье об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. Так, в 2018 году были выявлены 130 человек, совершивших аналогичные правонарушения, в 2017-м — 129. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе МВД России.