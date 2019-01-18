Половина россиян не считают себя успешными людьми

Каждый второй россиянин не может назвать себя успешным человеком. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
Утвердительно на вопрос о том, можно ли их назвать успешными людьми, ответили 43% респондентов. Ещё 6% определённый ответ дать затруднились.
К основным критериям успеха россияне относят наличие семьи и детей (71%), хорошее здоровье (69%) и финансовое благополучие (60%).
Последние места в списке составляющих успеха занимают возможность заниматься любимым делом или хобби (7%), престижная должность и высокое положение на карьерной лестнице (7%), а также слава (1%).
Опрос проводился 12-13 января в 104 населенных пунктах, в 53 субъектах России. В нём приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.
Ранее News.ru сообщил о том, что социологи составили рейтинг самых несчастливых стран. Первое место в нём заняла Центральноафриканская республика (ЦАР). Россия оказалась в конце списка.