Половина россиян не считают себя успешными людьми

https://news.ru/storage/news/e550a410d88c355aabf220912c3dfd56/0d6aa544-e979-45d6-96b7-64caa5aec101_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Каждый второй россиянин не может назвать себя успешным человеком. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Утвердительно на вопрос о том, можно ли их назвать успешными людьми, ответили 43% респондентов. Ещё 6% определённый ответ дать затруднились.

К основным критериям успеха россияне относят наличие семьи и детей (71%), хорошее здоровье (69%) и финансовое благополучие (60%).

Последние места в списке составляющих успеха занимают возможность заниматься любимым делом или хобби (7%), престижная должность и высокое положение на карьерной лестнице (7%), а также слава (1%).

Опрос проводился 12-13 января в 104 населенных пунктах, в 53 субъектах России. В нём приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.

Ранее News.ru сообщил о том, что социологи составили рейтинг самых несчастливых стран. Первое место в нём заняла Центральноафриканская республика (ЦАР). Россия оказалась в конце списка.