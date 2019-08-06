https://static.news.ru/photo/742b9b44-b8c3-11e9-a759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) приступили к тестированию в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

По словам источника газеты «Коммерсант» , пока вместо штрафа водителям по почте отправляют уведомление о необходимости купить страховку. После завершения эксперимента штраф за отсутствие полиса составит 800 рублей.

Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО,— рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, через 20 дней этих водителей проверили вновь, однако лишь немногие из них купили полис ОСАГО за это время.

Ранее News.ru писал о том, что ряд крупных страховых компаний ожидают, что тренд первого полугодия 2019 года на снижение средней цены по ОСАГО сохранится. Базовый тариф для физических лиц в Москве и Московской области уже снизила на 3% — с 4118 до 3990 рублей — компания ВСК, которая занимает четвёртое место на рынке автострахования.