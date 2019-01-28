Полицейский спас от голодной смерти отшельников в Сибири

https://news.ru/storage/news/994e5f123a12c8ff2328df824ac60466/c3f1f454-1ff5-4cb4-a033-97f901d2d94a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейский участковый посёлка Эдучанка в Усть-Илимском районе Иркутской области оказал помощь супружеской паре, живущей отшельниками в 25 километрах от населённого пункта. Из зимника лесников семья выбиралась только ради покупки продуктов.

Этой зимой дорогу от жилища отшельников до посёлка сильно замело снегом. У супругов начали кончаться продукты, из-за чего глава семейства был вынужден обратиться в полицию.

Участковый Александр Гуриков доехал до зимника на снегоходе. Он четыре часа искал отшельников, несмотря на наличие точных координат их местонахождения, сообщает «Политика сегодня».

Ранее News.ru писал, что девушка из Новосибирска сообщила о том, что пьяный сотрудник полиции напал на её родителей, когда они гуляли с собакой. По словам потерпевшей, 4 января полицейский, от которого исходил запах алкоголя, спросил у её родителей о том, почему собака без намордника. Когда те ответили, что она на коротком поводке, страж порядка напал на них, избил отца и несколько раз ударил мать.