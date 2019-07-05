Сотрудникам столичной полиции удалось найти и задержать водителя такси, который, вероятно, травил и грабил клиентов, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, подозреваемым является уроженец Армении 58 лет, передаёт
Мужчина сам пришёл в отделение полиции после разговора силовиков с его родственниками. В настоящий момент он находится в отделе МВД по району Хамовники.
Ранее News.ru писал, что одна из больниц Москвы сообщила о поступлении в медицинское учреждение мужчины с признаками отравления неустановленным веществом. Пострадавший также заявил о пропаже банковской карты, с которой оказались списаны 16 тысяч рублей.