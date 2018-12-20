Полицейские могут получить право вскрывать машины

МВД подготовило законопроект о наделении полицейских правом вскрывать автомобили. Также сотрудники правопорядка могут получить возможность досматривать людей при подозрении на воровство.
Взламывать машины служителям закона предлагается разрешить ради спасения человека и если совершивший преступление гражданин запер себя в транспортном средстве, сообщается на сайте ведомства.
Предоставить право проводить досмотр людей хотят в том случае, если у стража порядка есть основания подозревать, что перед ним преступник, который украл чужую собственность и держит её при себе.
Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел выступило с предложением оптимизировать права и обязанности сотрудников полиции. Эта мера должна помочь в борьбе с криминалом.