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Полицейские могут получить право вскрывать машины

Marty Bicek/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

МВД подготовило законопроект о наделении полицейских правом вскрывать автомобили. Также сотрудники правопорядка могут получить возможность досматривать людей при подозрении на воровство.

Взламывать машины служителям закона предлагается разрешить ради спасения человека и если совершивший преступление гражданин запер себя в транспортном средстве, сообщается на сайте ведомства.

Предоставить право проводить досмотр людей хотят в том случае, если у стража порядка есть основания подозревать, что перед ним преступник, который украл чужую собственность и держит её при себе.

Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел выступило с предложением оптимизировать права и обязанности сотрудников полиции. Эта мера должна помочь в борьбе с криминалом.


#полиция #авто #досмотр
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