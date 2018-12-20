Полицейские могут получить право вскрывать машины

https://news.ru/storage/news/6e0250046f1c4b128c8257c2bc405a16/c488e7b4-ff41-463b-b7bf-8fbe910d73d6_850.jpg Marty Bicek/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МВД подготовило законопроект о наделении полицейских правом вскрывать автомобили. Также сотрудники правопорядка могут получить возможность досматривать людей при подозрении на воровство.

Взламывать машины служителям закона предлагается разрешить ради спасения человека и если совершивший преступление гражданин запер себя в транспортном средстве, сообщается на сайте ведомства.

Предоставить право проводить досмотр людей хотят в том случае, если у стража порядка есть основания подозревать, что перед ним преступник, который украл чужую собственность и держит её при себе.

Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел выступило с предложением оптимизировать права и обязанности сотрудников полиции. Эта мера должна помочь в борьбе с криминалом.