https://static.news.ru/photo/e75af758-a992-11e9-987a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Суд в Карачаево-Черкесии отправил за решётку четверых экс-полицейских из отдела по Усть-Джегутинскому району республики. Их признали виновными в избиении до смерти задержанного Мурата Борлакова.

Речь идёт о главе отдела полиции Расуле Мамчуеве, начальнике уголовного розыска Мурате Каракетове, а также об оперуполномоченных Казбеке Батчаеве и Таулане Айбазове. Они отправились в колонию строгого режима на срок от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, сообщает прокуратура республики .

Подсудимых обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть задержанного, а также в превышении должностных полномочий.

Как полагает следствие, в феврале 2014 года они забили насмерть Мурата Борлакова в коридоре отдела. У погибшего обнаружили ушибы сердца, лёгкого и почек, кровоподтёки спины, лица и верхних конечностей, а также другие травмы.

Правозащитники из «Общественного вердикта» сообщали, что Борлакова избили из-за конфликта с Мамчуевым. После гибели задержанного сотрудники МВД якобы вызвали скорую помощь и попытались объяснить, что нашли тело на дороге, информирует « Медиазона ».

В 2017 году суд оправдал четверых фигурантов дела, хотя гособвинение просило дать им до 15 лет лишения свободы. Тогда признали виновным только пятого участника избиения — оперативника Асхата Лайпанова. Он получил семь лет колонии. Затем Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

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