https://static.news.ru/photo/066b71ae-9e62-11e9-a6b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина Оганес Айрапетян объявлен в международный розыск. Как сообщил его адвокат Рубен Киракосян, обвиняемый осознал совершение убийства, однако настаивает на своей версии случившегося.

Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа — не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация, — рассказал он ТАСС .

По словам юридического защитника, Айрапетян утверждает, что перед тем, как он нанёс смертельный удар, Белянкин ранил его в ногу и шею. Выстрелы производились из травматического оружия. Чтобы защитить себя, он вынужден был ударить бойца ножом.

Местонахождение подозреваемого на данный момент неизвестно. По словам специалиста, он воздерживается от явки в полицию, так как не верит в честность расследования.

Тем временем, как сообщил источник в правоохранительных органах, Айрапетян уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он был осуждён за кражу и отбывал наказание в колонии, после чего его освободили по УДО в феврале 2019 года.

Никита Белянкин был убит 1 июня 2019 года. Он оказался случайным свидетелем уличной драки. Спецназовец не смог пройти мимо и заступился за мужчину, который в ходе потасовки получил ножевое ранение. Молодой человек пытался остановить нападавших, произведя несколько выстрелов из травматического оружия, однако был повален на землю и ранен ножом в область груди. Ранение оказалось смертельным: Белянкин погиб на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее были арестованы девять участников драки, писал News.ru.