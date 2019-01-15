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Песков: Путину не нужны соцсети, чтобы стать ближе к людям

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

общество [ версия для печати ]

Официальные аккаунты президента РФ Владимира Путина в социальных сетях, а также мобильный телефон — отсутствуют. Но на борту лайнера российского лидера всегда есть Wi-Fi, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность», — заявил официальный представитель Кремля «Аргументам и фактам».

Заблокированный в России из-за скандального «пакета Яровой» мессенджер Telegram Песков назвал интересным явлением со множеством познавательных каналов, но политический их сегмент используется для манипуляции. Он посоветовал гражданам удалить приложение из своих смартфонов и «жить спокойно».

Ранее News.ru публиковал мнение Дмитрия Пескова о ситуации на востоке Украины. По его мнению, дела в регионе «действительно плохи».


#владимирпутин #интернет #дмитрийпесков
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