Песков: Путину не нужны соцсети, чтобы стать ближе к людям

https://news.ru/storage/news/c1f9971d2190b93e742d500b0414f546/46259b5a-1d06-4d1c-80bc-9ede8ceb63ec_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

Официальные аккаунты президента РФ Владимира Путина в социальных сетях, а также мобильный телефон — отсутствуют. Но на борту лайнера российского лидера всегда есть Wi-Fi, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность», — заявил официальный представитель Кремля «Аргументам и фактам».

Заблокированный в России из-за скандального «пакета Яровой» мессенджер Telegram Песков назвал интересным явлением со множеством познавательных каналов, но политический их сегмент используется для манипуляции. Он посоветовал гражданам удалить приложение из своих смартфонов и «жить спокойно».

Ранее News.ru публиковал мнение Дмитрия Пескова о ситуации на востоке Украины. По его мнению, дела в регионе «действительно плохи».