https://static.news.ru/photo/e91678b4-a9a7-11e9-b8dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Peter Power/ZUMAPRESS.com

Свадьбу в Эквадоре 18 июля сыграли две женщины, Александра Чавес и Мишель Авилес.

Брачная церемония прошла спустя почти месяц после того, как суд республики принял решение разрешить двум однополым парам официально оформить свои отношения. Всего в Эквадоре идёт порядка десяти подобных процессов, пишет El Universo .

Как писал News.ru ранее, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил в общей сложности €42,5 тысячи трём россиянам, которым власти отказали в регистрации ЛГБТ-НКО. Об этом сообщил активист Николай Алексеев.