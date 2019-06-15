https://static.news.ru/photo/e394e724-8f5b-11e9-a2e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Скульптура в честь военных медиков появилась в Москве в районе Сокольников. Её установили в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени Петра Мандрыка.

Памятник представляет собой композицию из трёх фигур. В центре — сестра милосердия времён Гражданской войны с яблоневой ветвью, рядом — военные врачи начала Великой Отечественной войны и нашего времени.

Этот памятник — дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время. Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей жизнью, вытаскивали с поля боя своих раненых товарищей, — сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов на торжественной церемонии открытия.

Ранее News.ru писал, что музей архитектуры имени Щусева запустил флешмоб, чтобы спасти скульптуры на станции метро «Площадь Революции». Он призывает всех распространить информацию о вреде потирания носов бронзовых собак.