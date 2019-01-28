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Памятник «Вежливым людям» в Крыму осквернил украинец

valushterf/vk.com

общество [ версия для печати ]

Вандал, который облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе, оказался гражданином Украины.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанного зовут Максим Сокуренко. Он родился в 1982 году в Киеве, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что злоумышленника задержала полиция. Пока на него составили только административный протокол — за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Теперь следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм»

Памятник «Вежливым людям» был установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь вхождения республики в состав России. 27 февраля 2014 года вооружённые люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль правительственные здания в Крыму, который на тот момент находился в составе Украины. Они же обеспечивали правопорядок во время мартовского референдума о присоединении автономной республики к России. «Вежливыми людьми» их прозвали за подчёркнутую корректность поведения.


#украина #памятники #крым #вандализм #вежливыелюди
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Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


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