Памятник «Вежливым людям» в Крыму осквернил украинец

https://news.ru/storage/news/750a2a4288dd9a7a5e03c19eafdb2562/4e590db9-3f17-42fb-bc70-fa617d8f82fb_850.jpg valushterf/vk.com

Вандал, который облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе, оказался гражданином Украины.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанного зовут Максим Сокуренко. Он родился в 1982 году в Киеве, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что злоумышленника задержала полиция. Пока на него составили только административный протокол — за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Теперь следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм»

Памятник «Вежливым людям» был установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь вхождения республики в состав России. 27 февраля 2014 года вооружённые люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль правительственные здания в Крыму, который на тот момент находился в составе Украины. Они же обеспечивали правопорядок во время мартовского референдума о присоединении автономной республики к России. «Вежливыми людьми» их прозвали за подчёркнутую корректность поведения.