Ольге Глацких дадут бюджетную квартиру

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Ольга Глацких

Глава свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких, заявившая, что государство не просило женщин рожать детей, поставлена в очередь на получение бюджетной недвижимости.

Распоряжение правительства Свердловской области было подписано 26 октября — через два дня после резонансного заявления.

Согласно документу, чиновница получит из бюджета 70% стоимости от жилой площади. Выплата будет произведена в 2019 году, когда стаж работы Глацких в правительстве региона превысит три года.

Как пояснила директор департамента информационной политики области Юлия Прыткова, нормативные акты «предусматривают такую возможность для специалистов, не имеющих собственного жилья по месту прохождения службы».

«Это как раз такой случай, он соответствует требованиям закона», — цитирует Прыткову Ura.ru.

При этом в аппарате губернатора отметили, что распоряжение потеряло силу, так как чиновница лишилась статуса члена областного правительства. Впрочем, она сможет получить субсидию в будущем.

Ранее, как сообщал News.ru, Глацких получила выговор за нарушение положений указа президента РФ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». В то же время губернатор Евгений Куйвашев решил реорганизовать департамент, который войдёт в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.