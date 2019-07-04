Моряки-подводники, погибшие в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», будут похоронены тайно. Траурная церемония пройдёт на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.
Так решили родственники погибших. На похоронах смогут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы моряков, сообщает «
Издание отмечает, что дата и место похорон не будут объявлены официально.
Ранее News.ru сообщал, что трагедия на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» случилась из-за короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплётку кабелей. Это произошло 1 июля около 21.00. После возгорания система вентиляции раздула ядовитый дым по отсекам подлодки, а гидронавты, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты. Это первая версия развития аварийной ситуации на борту «Лошарика».