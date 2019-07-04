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Медики Центрального военного округа (ЦВО) за сутки привили от гепатита А и брюшного тифа 125 пострадавших при наводнении жителей города Тулуна Иркутской области. Всего было доставлено две тысячи вакцин.

Над вакцинацией работали пять врачебно-сестринских бригад. Они прививали людей в пунктах временного размещения, приводит сообщение пресс-службы округа РИА Новости. Вакцины в Тулун доставили эпидемиологи 1026-го Центра госсанэпидемнадзора ЦВО. По данным...