Одинокого медвежонка-сироту кормят жители чукотских сёл

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Местные жители больше месяца спасают от голода на Чукотке белого медвежонка-сироту. Его подкармливают мясом моржей, чтобы сохранить зверя в дикой природе.

При этом малыша ограждают от человеческой пищи и не пускают в поселение, к которому он вышел в конце прошлого года. Это необходимые условия, чтобы дикое животное не привыкало к человеку и со временем, окрепнув, могло самостоятельно охотиться.

Возможность сохранить медвежонка в естественной среде обитания возникла благодаря тому, что недалеко от села каждую осень отдыхают тысячи моржей, после ухода которых на берегу всегда остаются погибшие животные. Этими останками медвежонок мог питаться какое-то время, сообщил РИА Новости эксперт по белому медведю Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Виктор Никифоров.

Однако к началу января скованная морозами еда стала медвежонку не по зубам. Тогда люди решили разрубить смёрзшиеся туши, чтобы облегчить молодому животному доступ к пище.

«На разрубку туш вышли местные жители сёл Рыркайпий и Биллингс. На 30-градусном морозе с помощью пил и топоров они смогли справиться с этой задачей», — рассказал специалист.

По его словам, попытка сохранить в дикой природе одинокого годовалого медвежонка предпринята впервые в истории. Обычно таких малышей отправляют в зоопарк или вынужденно отстреливают, однако в сложившейся ситуации появился шанс на сохранение его в естественной среде обитания.

Ранее, как сообщал News.ru, белый медвежонок-сирота вышел к людям чукотского села Рыркайпий. Его родители, скорее всего, погибли от рук браконьеров.