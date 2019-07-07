https://static.news.ru/photo/95d4788a-a0c0-11e9-8dcd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/p_tulun

Энергетики Иркутской области возведут до 24 июля текущего года новые источники электроснабжения для очистных сооружений и канализационной насосной станции в подтопленном во время паводка городе Тулун Иркутской области.

Прежние коммуникации фактически были уничтожены потоками воды во время разгула стихии, пишет ТАСС . До ввода в эксплуатацию новых электросетей коммунальные предприятия временно обеспечиваются энергией от дизельных электростанций, доставленных 7 июля в пострадавший населённый пункт.

Район проведения восстановительных работ в Иркутской области расширен. Из-за наводнения там было повреждено около семи тысяч жилых домов. В местах, где уровень воды понизился, расчищают завалы. Для жителей организуют медицинскую и психологическую поддержку. В населённые пункты региона привезли 90 тонн гуманитарной помощи. Организованы девять пунктов раздачи питьевой воды.

Ранее News.ru сообщал, что Тулун остался последним подтопленным населённым пунктом в Иркутской области. По данным пресс-службы МЧС РФ, в настоящее время высокий уровень воды наблюдается на территории 224 жилых домов с приусадебными участками.