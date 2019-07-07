Энергетики Иркутской области возведут до 24 июля текущего года новые источники электроснабжения для очистных сооружений и канализационной насосной станции в подтопленном во время паводка городе Тулун Иркутской области.
Прежние коммуникации фактически были уничтожены потоками воды во время разгула стихии, пишет
Район проведения восстановительных работ в Иркутской области расширен. Из-за наводнения там было повреждено около семи тысяч жилых домов. В местах, где уровень воды понизился, расчищают завалы. Для жителей организуют медицинскую и психологическую поддержку. В населённые пункты региона привезли 90 тонн гуманитарной помощи. Организованы девять пунктов раздачи питьевой воды.
Ранее News.ru сообщал, что Тулун остался последним подтопленным населённым пунктом в Иркутской области. По данным пресс-службы МЧС РФ, в настоящее время высокий уровень воды наблюдается на территории 224 жилых домов с приусадебными участками.