https://static.news.ru/photo/a450447a-b6d2-11e9-87df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заявление с угрозами детям российских оппозиционеров, якобы написанное от имени силовиков, появилось в Сети. Оно стало ответом анонимов на призывы отомстить родным сотрудников МВД и Росгвардии за разгоны протестов в Москве.

За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей. Мы знаем, что ваши выродки учатся в основном за границей на те «тридцать сребреников», которые вам платят наши враги для того, чтобы вы разваливали Россию. Но мы будем искать вас и за границей. Мы используем своё служебное положение, чтобы выявить каждого из вас и покарать! — цитирует обращение « Эхо Москвы ».

Воззвание подписано некой «инициативной группой сотрудников правоохранительных органов». Впервые оно появилось в анонимном Telegram-канале «Оперативная линия».

Его авторы также считают, что российские власти «либеральничают» с оппозицией и не отвечают адекватно на якобы исходящую от неё угрозу.

Как писал News.ru, ранее СК завёл уголовное дело на жителя Московской области Владислава Синицу. Силовики обвиняют его в призывах к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.