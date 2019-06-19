В настоящее время в Крыму наблюдается потребность в рабочих профессиях. Их доля составляет 63,5% от общей потребности. Причём больше всего такие специалисты нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории. Об этом News.ru рассказали в Минтруде республики.

Отмечается, что в сельских районах стабильна востребованность медиков, педагогов и работников социально-культурной сферы.

Начинающаяся с началом курортного периода сезонная работа характерна для жителей Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Судака, а также Сакского региона, Бахчисарайского, Черноморского и Ленинского районов.

Мидии в дегустационном баре туристического комплекса "Яхонт" в поселке Кацивели, Крым Станислав Красильников/ТАСС

Вместе с тем в курортный сезон востребованы такие профессии, как менеджер по персоналу, администратор, горничная, официант, повар, кондитер и бармен. Далее следуют водолаз, матрос-спасатель, массажист и медицинские работники. Заканчивают список кухонные работники, мойщики посуды, рабочие зелёного строительства, садовники, охранники и уборщики.

Также в Республике Крым наблюдается большое количество вакансий врачей и медсестёр.

В январе потребность в работниках составила 12 139 единиц. Тогда как в июне — начале курортного сезона — требуются уже 19 596 человек.

Крымский полуостров стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав Российской Федерации.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара рассказал News.ru, что в регион на лето приезжают работать граждане из других субъектов РФ.

Свои двери открывают санатории, здравницы, отели, рестораны. Всё это как сфера услуг требует специалистов разного уровня. От самых простых профессий — горничных и официантов — до управляющих крупными отельными комплексами. Ограниченность рынка труда Крыма в этом отношении заставляет порой искать квалифицированные кадры за пределами республики. Владислав Ганжара депутат Государственного совета Крыма

По его словам, на полуостров приезжают тысячи российских студентов. Они работают вожатыми в лагерях, в отелях, занимаются уборкой урожая. Им это позволяет как отдохнуть в летний период, так и улучшить своё благосостояние.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с News.ru высказал точку зрения, что занятость в Крыму является сезонной.

С точки зрения промышленных и сельскохозяйственных предприятий занятость упала где-то в три раза по сравнению с советским периодом. В этом смысле устойчивая необходимость в работниках на протяжении всего года в Крыму на данный момент отсутствует. Это, соответственно, является колоссальной проблемой, которую придётся как-то решать. Юрий Крупнов глава набсовета Института демографии, миграции и регионального развития

Он добавил, что по всему российскому черноморскому побережью следует организовать индустриальный курортный пояс, который бы создавал места и для зимней загрузки.

Основное, зачем люди едут и оставляют деньги в Крыму, как и в других регионах нашего Черноморья, — это само море, солнце и погода. А всё остальное находится на очень слабом уровне. Это, прежде всего, санаторно-курортные, полумедицинские форматы. Нет квалифицированных специалистов. И в этом колоссальные перспективы для занятости, потому что нужно не только обслуживать сезонных туристов. Это серьёзная индустрия, но она по большому счёту тупиковая, если не происходит углубления санаторно-курортной индустрии, — заключил эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что за 2014–2019 годы на территорию Республики Крым на постоянное место жительства прибыли 65 137 граждан России.

По данным на 31 марта 2019 года, по разрешению на временное проживание в Крыму находятся 15 882 иностранных гражданина и лица без гражданства, а по виду на жительство — 17 916. Больше всего проживающих в Крыму иностранцев — с Украины, из Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

В марте руководитель Крымстата Ольга Балдина рассказала, что численность населения Республики Крым на 1 января 2019 года составила 1,9 млн человек, а Севастополя — 443,2 тыс. человек.