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YouTube-блогеры заработали десятки миллионов в 2018 году

Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) составило рейтинг самых богатых российских YouTube-блогеров 2018 года. В исследовании учитывался доход блогеров, полученный за счёт рекламы.

Первое место занял техноблогер Валентин Петухов, который получил известность под псевдонимом Wylsacom. Его доход составил 82 млн рублей. На втором месте рейтинга канал «вДудь», который принадлежит журналисту Юрию Дудю. Реклама в роликах принесла владельцу канала 78,2 млн рублей. Тройку лидеров замыкает фуд-блогер Oblomoff с 52,5 млн рублей.

В пятёрку лидеров вошли Амиран Сардаров (автор блога «Дневник Хача») и канал VersusBattle о рэп-баттлах. Они получили 38,8 млн и 35 млн рублей соответственно.

Впервые в список попал телеведущий и журналист Леонид Парфёнов со своим каналом «Парфенон». Он смог заработать 22,9 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что мэр Грозного Ибрагим Закриев решил проблему с водоснабжением в квартире маленького чеченского блогера Ханзалы Магомадова. Закриев сам приехал к мальчику, чтобы проверить, какая вода течёт из кранов в его квартире.


#россия #список #РЕЙТИНГ #YouTube #блогеры
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