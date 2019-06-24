https://static.news.ru/photo/8ca69db6-96e7-11e9-a8b3-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Навка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Она опровергла информацию о том, что ребёнок занимается нелюбимым делом.

По её словам, 5-летний Саша является настоящим трудоголиком, так как хочет стать чемпионом. При этом Навка подчеркнула, что он не идёт на поводу у желания родителей.

Саша Плющенко — безумный трудоголик! Я знаю, что его никто не заставляет, он сам хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас, взрослых, вместе взятых, — написала Татьяна в комментарии к своему посту в Instagram.

Ранее пользователи Сети обвинили Рудковскую и Плющенко в том, что они насильно заставляют мальчика кататься, а ему это совершенно не нравится, поэтому он такой хмурый и неулыбчивый.

Саша занимается в академии фигурного катания, созданной его отцом Евгением Плющенко. Яна Рудковская неоднократно подчеркивала, что никогда не балует младшего сына, так как это отобьёт у него желание добиваться новых вершин.

Ранее News.ru писал о том, что дочь пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки Надежда выиграла свои первые соревнования по фигурному катанию. Четырёхлетняя спортсменка завоевала главный приз юношеских состязаний в разряде «Новичок».