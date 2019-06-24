Татьяна Навка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Она опровергла информацию о том, что ребёнок занимается нелюбимым делом.

По её словам, 5-летний Саша является настоящим трудоголиком, так как хочет стать чемпионом. При этом Навка подчеркнула, что он не идёт на поводу у желания родителей.

Саша Плющенко — безумный трудоголик! Я знаю, что его никто не заставляет, он сам хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас, взрослых, вместе взятых, — написала Татьяна в комментарии к своему посту в Instagram.

Ранее пользователи Сети обвинили Рудковскую и Плющенко в том, что они насильно заставляют мальчика кататься, а ему это совершенно не нравится, поэтому он такой хмурый и неулыбчивый.

Саша занимается в академии фигурного катания, созданной его отцом Евгением Плющенко. Яна Рудковская неоднократно подчеркивала, что никогда не балует младшего сына, так как это отобьёт у него желание добиваться новых вершин.

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Прилетели с 2 чемоданами, а возвращаемся с 11 ) Увозим 9 чемоданов подарков ) Невероятная любовь японских зрителей!Не перестаю восхищаться их вниманием и поддержкой, их щедростью и преданностью к своими кумирам! Евгений @plushenkoofficial 22 года выступает в Японии, Саша -третий раз за 2 года, но всегда наше пребывание в Японии -это прекрасные воспоминания до следущий поездки ! Dear Japanese fans, thank you for your kindness, presents, your love to figure skating. We are leaving with great memories and nice feelings. Looking forward to see you next year Prince Ice Show

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Ранее News.ru писал о том, что дочь пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки Надежда выиграла свои первые соревнования по фигурному катанию. Четырёхлетняя спортсменка завоевала главный приз юношеских состязаний в разряде «Новичок».

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