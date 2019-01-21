Навальный доказал причастность Дерипаски к аресту Рыбки

https://news.ru/storage/news/8d007a30c5ce816de3342bf4d28f1c83/f1462c7c-1e66-42bf-a58a-01863b458a5d_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) в суде

Оппозиционер Алексей Навальный в своём блоге заявил о том, что арест Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) в Таиланде и, недавно, в России — «дело рук лично Олега Дерипаски».

Недавно в Сеть попали записи телефонных разговоров миллиардера Олега Дерипаски и его помощников. В этих разговорах идет речь об аресте Насти Рыбки и группы по секс-тренингу в Таиланде. Помощники олигарха просят иностранного юриста сделать всё возможное для того, чтобы арестованные остались в тюрьме на максимально возможный срок. Подлинность этих записей долгое время не была подтверждена. 6 декабря Усть-Лабинский суд в Красноярском крае удовлетворил иск Олега Дерипаски, признав опубликованные записи прослушки запрещёнными к распространению в РФ. По мнению Алексея Навального, это прямо доказывает их подлинность, а значит, и то, что Дерипаска действительно причастен к арестам девушки.

«Сегодня же ФБК направит заявление о том, что сам Олег Дерипаска должен быть привлечен к ответственности за вовлечение в проституцию», — сообщил глава фонда Алексей Навальный в своём блоге.

Ранее News.ru писал о том, что судебное заседание по избранию меры пресечения скандальной эскортнице Насте Рыбке состоялось в Нагатинском районном суде Москвы.