Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

https://news.ru/storage/news/ec67b1b178d7271c22fd1d7919d74617/d46f5b7a-2952-4312-90a0-88111292dcb5_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Анастасия Вашукевич

Полиция освободила под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом News.ru сообщила адвокат Кириллова Светлана Сидоркина.

«Они отпущены из полиции под обязательство о явке, суда по избранию меры пресечения не будет», — сказала она.

Как ранее писал News.ru, скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.