Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Полиция освободила под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом News.ru сообщила адвокат Кириллова Светлана Сидоркина.
«Они отпущены из полиции под обязательство о явке, суда по избранию меры пресечения не будет», — сказала она.
Как ранее писал News.ru, скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.