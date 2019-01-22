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Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Анастасия Вашукевич Антон Кардашов/АГН «Москва»

Анастасия Вашукевич

общество [ версия для печати ]

Полиция освободила под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом News.ru сообщила адвокат Кириллова Светлана Сидоркина.

«Они отпущены из полиции под обязательство о явке, суда по избранию меры пресечения не будет», — сказала она.

Как ранее писал News.ru, скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.


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