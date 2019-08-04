https://static.news.ru/photo/6bffbca0-b73f-11e9-b725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Россияне в 2018 году чаще всего вступали в брак с июля по сентябрь. В данный период было сделано 377,4 тысячи официальных записей о регистрации отношений.

Апрель, май и июнь 2018 года заняли в своеобразном рейтинге второе место. Тогда было зарегистрировано 222,3 тысячи браков, сообщает RT со ссылкой на данные Минюста РФ.

В последний квартал 2018 года россияне расписались 208,5 тысячи раз, а всего загсы удовлетворили 967 тысяч заявлений.

Ранее News.ru сообщал, что по данным Федеральной службы государственной статистики, в России выросла стоимость услуг тамады. В июне средняя по стране цена на ведущего свадеб и других торжеств достигла 20,4 тыс. рублей, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В методологию Росстата входит стоимость шести часов работы организатора различных массовых мероприятий: домашних праздников, торжеств, свадеб.