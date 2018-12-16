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МВД России готовится упростить выдачу гражданства

flickr.com/Alex Brin

общество [ версия для печати ]

Получить российское гражданство в ближайшее время станет проще. МВД уже разрабатывает законопроект об особом документе для тех, кто проживает в России, но не имеет официального паспорта.

Помимо этого, ведомство планирует упростить процедуру получения вида на жительство, а также разрешения на временное проживание —согласно инициативе, этот вид документов будет выдаваться приезжающим в страну родственникам россиян без учёта квоты, пишут «Известия» со ссылкой на первого замглавы МВД, генерал-полковника Александра Горового.

Кроме того, по словам собеседника издания, планируется ввести льготы для приезжих, которые владеют так называемыми дефицитными профессиями — высококвалифицированных специалистов узкой направленности. В их число входят преподаватели, медики, рабочие, специалисты в области IT-технологий, нефтяной и газовой промышленности.

Ранее News.ru писал о том, что на Украине госслужащим, у которых есть родственники с российским гражданством, грозит увольнение


#россия #ГРАЖДАНСТВО #МВД
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