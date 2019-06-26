https://static.news.ru/photo/94f8ae40-9819-11e9-a977-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Колокольцев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство внутренних дел России готово разработать «стратегический документ», призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, — цитирует министра РИА Новости.

По сравнению с 2006 годом смертность на российских дорогах уже снизилась в два раза. К 2024 году её планируют снизить в три с половиной раза, а к 2030 году довести до нуля.

Как писал News.ru, аварии на российских дорогах чаще всего происходят из-за превышения скорости, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года». Он отметил, что в таких ДТП только в 2018 году погибли 380 детей.