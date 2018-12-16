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Москвичей ждёт самая холодная зимняя ночь

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

20-ти градусные морозы пришли в столичный регион. Ночь на 17 декабря в столичном регионе обещает стать самой холодной с начала зимы.

«Ближайшей ночью в условиях относительно малооблачной и спокойной антициклональной погоды, в Москве температура воздуха понизится до 15−17 градусов мороза, по области ожидается от минус 14 до минус 19, местами до 24 градусов мороза», — рассказали в центре погоды «Фобос».

По данным центра «Фобос», до наступления нынешних морозов холоднее всего было 1 декабря 2018 года — температура опустилась до минус 15,1 градусов.

По данным «Радио 1», в ночь на 16 декабря в Подмосковье воздух остыл почти до минус 20 градусов. Показатель в 19,7 градусов мороза был зафиксирован в Черустях.

Ранее News.ru писал, что жители и гости столицы в новогоднюю ночь смогут слепить снеговиков из настоящего снега. По предварительным данным, снегопад в Москве начнётся ещё утром 31 декабря.


#москва #погода #похолодание
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