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Новогодние автобусы пустили по улицам Москвы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Автобусы, украшенные новогодним дизайном, запустили по улицам Москвы. Более 50 машин Мосгортранса оформлены зимними пейзажами и новогодними персонажами.

Увидеть нарядный общественный транспорт можно на 16 маршрутах как в центре города, так и на магистральных и экспрессных линиях. Также в преддверии Нового года украшены более тысячи остановок общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

«На автобусы нанесли изображения зимнего пейзажа и новогодних персонажей — пингвинов. Городской транспорт — часть повседневной жизни москвичей, поэтому обычно жители не обращают внимания на привычный дизайн и оформление. Мы думаем, что пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них», — приводит издание слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

К Новому году жителей столицы ждёт ещё один сюрприз: в кассах появятся 400 билетов «Единый», украшенные словами «С Новым годом!» и «2019».

Ранее News.ru сообщал, что в Щёлковском районе Подмосковья срублена ель, которая будет установлена на Красной площади в Москве.

Дерево выбрали из 30 вариантов. Столетняя ель достигает в высоту 27 метров, а диаметр ствола равен 60 сантиметрам.


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