Главная новогодняя ель страны приедет в Москву из Щёлково

В Щёлковском районе Подмосковья срублена ель, которая будет установлена на Красной площади в Москве.
Дерево выбрали из 30 вариантов. Столетняя ель достигает в высоту 27 метров, а диаметр ствола равен 60 сантиметрам.
По словам замначальника главного эксплуатационного управления делами президента Анатолия Кочанова, в Москву ель доставят уже во вторник. Она будет ввезена через Спасские ворота, которые открывают лишь два раза в год, информирует РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о длинных новогодних выходных. Они начнутся ровно через две недели — то есть в воскресенье, 30 декабря.