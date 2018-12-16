Главная новогодняя ель страны приедет в Москву из Щёлково

https://news.ru/storage/news/2bf2a01ace3c29fd24b91e2f6004dbfa/c55f2ecb-46d4-4a8c-81da-5e6975cc1554_850.jpg Евгений Биятов/ Риа Новости

В Щёлковском районе Подмосковья срублена ель, которая будет установлена на Красной площади в Москве.

Дерево выбрали из 30 вариантов. Столетняя ель достигает в высоту 27 метров, а диаметр ствола равен 60 сантиметрам.

По словам замначальника главного эксплуатационного управления делами президента Анатолия Кочанова, в Москву ель доставят уже во вторник. Она будет ввезена через Спасские ворота, которые открывают лишь два раза в год, информирует РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о длинных новогодних выходных. Они начнутся ровно через две недели — то есть в воскресенье, 30 декабря.