Роструд напомнил о предстоящих новогодних каникулах

https://news.ru/storage/news/4bd69716f7be73230f75578b6e5f7480/727322fb-fe39-40c0-a8fe-bbd4f9be4e0b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о длинных новогодних выходных. Они начнутся ровно через две недели — то есть в воскресенье, 30 декабря.

Предшествующая праздникам, последняя в нынешнем году рабочая неделя будет шестидневной, с 24 по 29 декабря включительно. Выходной день с субботы перенесли на понедельник, чтобы не прерывать каникулы.

Нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая, которые в будущем году выпадают на четверг и пятницу. Что касается первой рабочей недели 2019 года, она будет короткой — со среды 9 января по пятницу 11-е, сообщил «Интерфаксу» замглавы Роструд Иван Шкловец.

Как писал News.ru, ранее в ведомстве назвали регионы с самыми проблемными предприятиями.