Около 45 км тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве. Это станет рекордом столичной программы развития подземки.
На строительстве метро в столице задействовано 17 тоннелепроходческих щитов, всего же их — 33. Такого количества специализированной техники в Москве ещё никогда не было, — заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
В ближайшее время 10-метровый ТПМК «Виктория» завершит проходку последнего двухпутного участка на «розовой» ветке метро. В дальнейшем щиты будут использовать на некоторых участках Большой кольцевой линии метро.
Ранее Марат Хуснуллин рассказывал о ходе строительства автомобильного моста через Кожуховский затон. Он должен соединить Южнопортовый район столицы с парком «Нагатинская пойма», где завершаются работы по возведению детского тематического парка «Остров мечты», писал News.ru.