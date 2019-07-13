https://static.news.ru/photo/d224e330-a54b-11e9-b2e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Около 45 км тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве. Это станет рекордом столичной программы развития подземки.

На строительстве метро в столице задействовано 17 тоннелепроходческих щитов, всего же их — 33. Такого количества специализированной техники в Москве ещё никогда не было, — заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

В ближайшее время 10-метровый ТПМК «Виктория» завершит проходку последнего двухпутного участка на «розовой» ветке метро. В дальнейшем щиты будут использовать на некоторых участках Большой кольцевой линии метро.

Ранее Марат Хуснуллин рассказывал о ходе строительства автомобильного моста через Кожуховский затон. Он должен соединить Южнопортовый район столицы с парком «Нагатинская пойма», где завершаются работы по возведению детского тематического парка «Остров мечты», писал News.ru.