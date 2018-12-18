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Минюст внепланово проверит движение «За права человека»

Лев Пономарёв facebook.com/levpon41

Лев Пономарёв

общество [ версия для печати ]

Министерство юстиции России внепланово проверит движение «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарёв. Сам общественник уже прокомментировал готовящуюся проверку из спецприёмника № 1, где отбывает административный арест.

По его словам, он рассматривает действия ведомства как меру, которая должна «снять нерешительность в словах президента».

«Результат этой проверки, боюсь, предсказуем», — заявил глава движения.

К 14 января 2019 года организация должна предоставить документы почти по 40 пунктам, связанным с бухгалтерией, штатным расписанием, грантовыми проектами, а также переписку с физическими и юридическими лицами, публикации в СМИ и Сети, передаёт Znak.

Ранее News.ru писал, что, по данным Генеральной прокуратуры РФ, правозащитник Лев Пономарёв нарушил правила организации публичных мероприятий, призывая выйти на несанкционированную акцию. К такому выводу ведомство пришло по результатам проверки, посвящённой законности его задержания. Глава движения был задержан в конце октября у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». В итоге он получил 16 суток ареста.


#проверка #минюст
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