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Минтруд объяснил причину убыли населения в 2018 году

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Министерство труда и соцзащиты в качестве причины убыли населения России назвало снижение числа женщин, находящихся в детородном возрасте. На это, по мнению ведомства, наложились демографические провалы в 40-е и 90-е годы.

Для стимулирования рождаемости правительство ввело дополнительные меры. Так, с 1 января 2018 года вступил в силу «демографический пакет», который предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми.

«При необходимости для преодоления негативной тенденции… обусловленной сокращением численности женщин репродуктивного возраста, будут приниматься дополнительные меры, направленные на стимулирование рождаемости», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ведомство подчеркивает, что основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности.

На 1 января 2019 года население РФ составляло 146,794 млн человек. Годом ранее, по данным Росстата, аналогичный показатель составлял 146,880 млн человек.

Ранее News.ru писал о том, что в Новгородской области единовременная выплата за рождение первого ребёнка будет начисляться только женщинам от 24 до 29 лет. Матерям в зрелом возрасте, которые родили ребёнка после 30 лет, деньги от государства совсем не нужны, заявила спикер Новгородской областной думы Елена Писарева.


#демография
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