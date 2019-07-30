https://static.news.ru/photo/a6720a46-b2da-11e9-b77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Одной из возможных причин массовой гибели пчёл могло стать неправильное использование пестицидов и агрохимикатов, сообщили в Минсельхозе. Например, поля могли обрабатываться днём без предупреждения пчеловодов.

Также аграрии могли перейти на более опасные для насекомых химикаты, передаёт РБК со ссылкой на ведомство. Такие действия возможны из-за повысившейся сопротивляемости вредителей старым средствам.

Минсельхоз России считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину гибели пчел в каждом конкретном случае, — отметили там.

Если пчёлы погибли из-за неправильного применения ядов, компенсация может быть получена через суд, заключили в министерстве.

Массовая гибель пчёл отмечена в регионах Поволжья и Центральной России: Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской, Курской и Тульской областях. Ранее News.ru писал, что масштаб проблемы настолько значителен, что может обойтись России в триллион рублей.