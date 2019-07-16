Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву пускать в общественные бани бесплатно тех, у кого дома отключили горячую воду.
Уточняется, что при достижении договорённости о такой практике, граждане, в период планового отключения горячего водоснабжения, смогут получить справку в ЖЭК или УК и проходить по ней на помывку, сообщает РИА
Пилотным регионом проекта Милонов предлагает сделать Санкт-Петербург.
Как писал News.ru ранее, в России дорожают походы в баню. Об этом говорится в отчёте Федеральной службы государственной статистики. По данным Росстата «билет на помывку» в общем отделении бани за последние десять лет вырос в стране в 2,5 раза.