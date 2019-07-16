https://static.news.ru/photo/217cc680-a832-11e9-bc44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву пускать в общественные бани бесплатно тех, у кого дома отключили горячую воду.

Уточняется, что при достижении договорённости о такой практике, граждане, в период планового отключения горячего водоснабжения, смогут получить справку в ЖЭК или УК и проходить по ней на помывку, сообщает РИА Новости .

Пилотным регионом проекта Милонов предлагает сделать Санкт-Петербург.

Как писал News.ru ранее, в России дорожают походы в баню. Об этом говорится в отчёте Федеральной службы государственной статистики. По данным Росстата «билет на помывку» в общем отделении бани за последние десять лет вырос в стране в 2,5 раза.