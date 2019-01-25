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Виталий Милонов

Депутат Виталий Милонов предложил приравнять аборт к убийству человека. Парламентарий также заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за прерывание беременности.

«Аборт — это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод". Это убийство человека, находящегося в утробе матери, и точка», — заявил Милонов в интервью РИА Новости.

Депутат посетовал на то, что норму будет сложно закрепить на законодательном уровне из-за «сильного абортного масонского лобби».

Как писал News.ru, ранее Милонов назвал всех магов и экстрасенсов шарлатанами и призвал закрыть популярное шоу «Битва экстрасенсов».