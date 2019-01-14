МИД назвал число россиян в тюрьмах на Украине

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Около 400 граждан России в настоящее время содержатся в тюрьмах на Украине, однако данную информацию нельзя считать полностью точной, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, Киев не всегда сообщает Москве о задержании россиян.

«Хотя это и предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией», — отметил он.

Иванов добавил, что консульский доступ к задержанным обсуждается по дипломатическим каналам и по линии уполномоченных по правам человека, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что российский доброволец ЛНР Валерий Иванов скончался в украинской тюрьме в результате несчастного случая. Его смерть отказались признавать насильственной. Подробности гибели россиянина станут известны после вскрытия.