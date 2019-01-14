USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,293 $   Brent59.09 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C12:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МИД назвал число россиян в тюрьмах на Украине

nabu.gov.ua

общество [ версия для печати ]

Около 400 граждан России в настоящее время содержатся в тюрьмах на Украине, однако данную информацию нельзя считать полностью точной, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, Киев не всегда сообщает Москве о задержании россиян.

«Хотя это и предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией», — отметил он.

Иванов добавил, что консульский доступ к задержанным обсуждается по дипломатическим каналам и по линии уполномоченных по правам человека, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что российский доброволец ЛНР Валерий Иванов скончался в украинской тюрьме в результате несчастного случая. Его смерть отказались признавать насильственной. Подробности гибели россиянина станут известны после вскрытия.


#украина #россия #россияне #МИД #тюрьмы
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
В Москве допустили обмен 24 нарушителей границы на россиян
мнение 12:01, 11 января 2019
Украинские моряки пересидят выборы в «Лефортово»
В Москве допустили обмен 24 нарушителей границы на россиян
в мире 02:31, 11 января 2019
В России назвали условия для обмена украинских моряков
Лента новостей
общество 12:07
Стоматологи подлечили зубы поедавшему собак тигру
в мире 12:06
Напавший на музей в Бельгии связан с терактом в Париже
спорт 12:02
Вратарь сборной РФ приступил к тренировкам в Швейцарии
экономика 12:00
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке
в мире 11:58
Зоозащитники уйдут из РФ ради слонов
Другие новости
общество 12:07
Стоматологи подлечили зубы поедавшему собак тигру
общество 11:57
Снег в Москве будет идти всю неделю
общество 11:52
Экс-следователь нашёл связь между двумя взрывами газа
общество 11:38
Саммиты ШОС и БРИКС лишат челябинцев балконов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top