Метрополитен выставит на продажу старые указатели

https://news.ru/storage/news/99136022c0d36243f183bd826c0518e0/1c5da3e2-84a3-465e-96db-8c804329b0b3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Недействительные указатели московского метро можно будет купить в качестве сувенира.

Лайтбоксы можно будет приобрести на стойках информации станций «Тушинская», «Маяковская», а также через официальный сайт Московского метрополитена.

«Вторую жизнь» указателям решили дать по многочисленным просьбам пассажиров. Идею поддержали 85% опрошенных. Исследования проводились в социальных сетях, в них приняли участие свыше 1600 человек. Кроме того, проект успешно реализован в Лондонском музее транспорта, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Первая партия сувенирных указателей поступит в магазины во вторник, 25 декабря. Если конструкции будут пользоваться высоким спросом, на продажу поступят дополнительные партии.

Для пассажиров будут представлены два вида указателей: «световые» и «несветовые».

«Среди них таблички с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы «Держитесь левой стороны», «Вход в метро», «Переход», «Нет прохода», «Полиция», «Переход прекращается в 1 час ночи», — говорится в сообщении Московского метрополитена.

Стоимость световых конструкций составит от 6250 рублей до 10 000 рублей. «Несветовые» можно будет приобрести по цене от 1500 до 3500 рублей.

Как сообщал News.ru, cтанции Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Зюзино» и «Калужская» оформят в футуристическом стиле, будут использованы оттенки серого, серебристого и стального, а также асимметричные многоуровневые 3D-потолки со встроенными светодиодными и неоновыми светильниками.