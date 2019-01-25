Медведев побывал в Учебном театре ГИТИСа

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День российского студенчества, 25 января, посетил Учебный театр ГИТИСа и поздравил его учеников.

«Хочу пожелать, чтобы на этой сцене происходили творческие чудеса», — сказал Медведев учащимся.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о том, как прошёл ремонт — за пять с половиной месяцев. В прошлом году в здании театра бегали крысы, сообщает Nation News.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета МГУ. От студентов вуза на память он получил в подарок книгу «Поэтическое приношение Александру III». Сборник учащиеся составляли сами.