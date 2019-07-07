Медики перевели на консервативное лечение избитую в Ингушетии девочку
Павел Ермолаев
21:27, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3795c286-a0e5-11e9-a852-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Семилетняя девочка из Ингушетии, в избиении которой подозревается тётя, переведена врачами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля на консервативное лечение.
Находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля, — рассказал агентству «Интерфакс-Юг» представитель регионального Минздрава.