https://static.news.ru/photo/3795c286-a0e5-11e9-a852-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Семилетняя девочка из Ингушетии, в избиении которой подозревается тётя, переведена врачами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля на консервативное лечение.

Находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля, — рассказал агентству « Интерфакс-Юг » представитель регионального Минздрава.

Как ранее сообщал News.ru, 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. По подозрению в избиении задержали её тётю, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности.

5 июля ребёнка в сопровождении медиков отправили в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.