https://static.news.ru/photo/e8b3e658-aa89-11e9-81d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ведомство рекомендует срезать только грибы без «бахромы» на ножке и не собирать слишком старые или молодые грибы.

Кроме того, спасатели напомнили, что не следует выходить «на охоту» около автотрасс или промышленных объектов. А вот народные приметы, такие как серебряная ложка, чернеющая при варке с грибами, не работают, передаёт РИА Новости .

МЧС предупреждает, что при первых признаках отравления грибами — тошноте, учащённом сердцебиении, диарее или расширении зрачков, нужно обратиться к медикам незамедлительно.

Как писал News.ru ранее, специалисты министерства экологии Московской области предупредили жителей столичного региона о смертельно опасных ядовитых грибах, которые легко можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками. Как уточнили в ведомстве, москвичам и жителям Подмосковья стоит остерегаться свинушку, галерину и гебелому.