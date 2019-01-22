Магам и чародеям запретят лечить россиян

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил запретить магам и чародеям заниматься лечением россиян. Он также призвал объявить рекламу подобных услуг вне закона.
Соответствующий законопроект, подготовленный депутатом, предполагает внесение поправок в статью 50 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О рекламе».
В пояснительной записке к документу, с которой ознакомились РИА Новости, говорится, что внесение поправок необходимо в целях охраны здоровья россиян и правового регулирования отдельных вопросов оккультно-магической деятельности в стране.
«Маги и колдуны всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности», — отметил Милонов.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. По его словам, это является его «большой мечтой». Он отметил, что всевозможных магов и целителей необходимо вычеркнуть из правового поля.