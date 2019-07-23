https://static.news.ru/photo/def34c14-ad3e-11e9-b3c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий в РФ внесли на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв.

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что идея законопроекта основана на международной практике. По их мнению, продажа напитков из ячменного солода и хмеля официально разрешена почти во всех европейских странах — в Германии, Ираландии, Венргии, Бельгии, Швейцарии и даже в Чехословакии, (которая перестала существовать в 1993 году — прим.ред.)

Лебедев и Свищёв отмечают, что разрешение на торговлю принесёт дополнительную прибыль в бюджет РФ, так как производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, информирует « Ридус ».

Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года. Запрет был снят только во время чемпионата мира в 2018 году и Кубка конфедераций в 2017 году.

Ранее Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем. Ведомство не исключает, что напитку, который в 2011 году был приравнен к алкоголю, можно вернуть самостоятельный статус. В документе предлагается «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания». В ближайшее время стратегия будет направлена на согласование в профильные ведомства, писал News.ru.