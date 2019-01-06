Лавина парализовала движение на Военно-Грузинской дороге

https://news.ru/storage/news/d22f1eb7e27faf558d801bd6473102e1/74a88fb7-e171-4d4d-ac98-7e0d5b003ce4_850.jpg Анатолий Струнин/ТАСС

Движение автомобильного транспорта по Военно-Грузинской дороге перекрыто из-за схода снежной лавины в Грузии. Открытия проезда ожидают свыше ста машин.

Для водителей и пассажиров в районе Верхнего Ларса и Бурбона оборудованы пункты обогрева.

Наряду с этой автострадой перекрыта и Транскавказская магистраль (Транскам), однако там скопления автомобилей не наблюдается.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будет закрыт проезд в направлении курорта Цей, сообщает ТАСС со ссылкой на главуправление МЧС по Северной Осетии.

Ранее News.ru писал о гибели двух туристов в Сочи в результате схода снежной лавины. Инцидент произошёл на одной из горнолыжных трасс. Она была перекрыта из-за штормового предупреждения, но любители экстремального спорта не вняли предупреждению МЧС.