Лавина парализовала движение на Военно-Грузинской дороге

Движение автомобильного транспорта по Военно-Грузинской дороге перекрыто из-за схода снежной лавины в Грузии. Открытия проезда ожидают свыше ста машин.
Для водителей и пассажиров в районе Верхнего Ларса и Бурбона оборудованы пункты обогрева.
Наряду с этой автострадой перекрыта и Транскавказская магистраль (Транскам), однако там скопления автомобилей не наблюдается.
Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будет закрыт проезд в направлении курорта Цей, сообщает ТАСС со ссылкой на главуправление МЧС по Северной Осетии.
Ранее News.ru писал о гибели двух туристов в Сочи в результате схода снежной лавины. Инцидент произошёл на одной из горнолыжных трасс. Она была перекрыта из-за штормового предупреждения, но любители экстремального спорта не вняли предупреждению МЧС.