Кремлевскую новогоднюю ёлку срубят в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/678fb425e1819d633fdaf9d283bac3ad/93c5b226-8313-4a50-9b8a-032c1d0e8a81_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главную новогоднюю ёлку России в воскресенье, 16 декабря, срубят в Щелковском районе Подмосковья. В Кремль дерево доставят через два дня после сруба.

По словам пресс-секретаря управления делами президента РФ Елены Крыловой, 100-летняя 27-метровая ель победила в «конкурсе красоты» и полностью соответствует кремлевским стандартам. Диаметр её ствола составляет 60 сантиметров.

Устанавливать ель на Соборной площади и наряжать будут в течение нескольких дней. Украшения выбраны в стиле «Зимний лес».

Ранее News.ru писал о том, что главный российский Дед Мороз из Великого Устюга зажёг огни на Ёлке Победы на Поклонной горе в Москве. В музее Победы состоялось мероприятие, в котором приняли участие более 1 тыс. человек.