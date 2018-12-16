USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Кремлевскую новогоднюю ёлку срубят в Подмосковье

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Главную новогоднюю ёлку России в воскресенье, 16 декабря, срубят в Щелковском районе Подмосковья. В Кремль дерево доставят через два дня после сруба.

По словам пресс-секретаря управления делами президента РФ Елены Крыловой, 100-летняя 27-метровая ель победила в «конкурсе красоты» и полностью соответствует кремлевским стандартам. Диаметр её ствола составляет 60 сантиметров.

Устанавливать ель на Соборной площади и наряжать будут в течение нескольких дней. Украшения выбраны в стиле «Зимний лес».

Ранее News.ru писал о том, что главный российский Дед Мороз из Великого Устюга зажёг огни на Ёлке Победы на Поклонной горе в Москве. В музее Победы состоялось мероприятие, в котором приняли участие более 1 тыс. человек.


#новыйгод
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 15:19, 15 декабря 2018
Дед Мороз начал своё большое Новогоднее турне
общество 06:52, 13 декабря 2018
Россияне рассказали о желаниях в новогоднюю ночь
общество 11:56, 9 декабря 2018
Главная ёлка Екатеринбурга застряла в лесу
Лента новостей
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
Другие новости
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top